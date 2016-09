EinsPlus 20:15 bis 20:45 Magazin Walulis sieht fern Polizeireportage, Gameshows und die seichte Welt des Wissens-TV D 2014 2016-09-27 01:15 Stereo 16:9 Merken Galileo auf ProSieben bezeichnet sich selber als Braintainment. Philipp Walulis klärt, was das genau ist und zeigt, was die Öffentlich-Rechtlichen dagegensetzen. Außerdem schwelgt er in Erinnerungen an das Glücksrad und Familienduell und wagt einen Blick in die Zukunft der Gameshows. Walulis zerlegt außerdem Polizei-Reportagen und deckt auf, aus welchen typischen Elementen Sendungen bestehen, die Autobahnpolizisten bei ihrer Arbeit zeigen. In "Walulis sieht fern" steigt Philipp Walulis in die Abgründe des deutschen Fernsehens und schaut hinter die wackligen Kulissen der bunten Fernsehwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Walulis Originaltitel: Walulis sieht fern