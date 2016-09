EinsPlus 19:45 bis 20:15 Magazin Rockpalast BACKSTAGE Broilers D 2013 2016-09-28 19:00 Stereo 16:9 Live TV Merken 1992 legten die beiden Schulfreunde Sammy Amara und Andi Brügge aus Düsseldorf den Grundstein für die Broilers, wobei das "Oi" in Broilers wichtig war, da sie neben den Punkrock-Roots besonders in ihren Anfängen auch Einflüsse der traditionellen, antirassistischen Skinhead- und Rudeboy-Szene in ihren Sound integrierten. Die Zusammenarbeit mit den Toten Hosen, mit denen sich die Broilers inzwischen auch das Management teilen, verhalf der Band zu Gastauftritten auf deren Konzerten und brachte einen enormen Popularitätsschub. Das 5. Broilers-Album "Santa Muerte" erreichte 2011 auf Anhieb Platz 3 der deutschen Albumcharts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast Backstage