EinsPlus 13:45 bis 14:15 Show Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Comedy-Handwerk auf höchstem Niveau - dafür gibt es ausgewiesenes Fachpersonal: Micky Beisenherz ist der gefragteste Gag-Autor Deutschlands, von Atze Schröder bis zu den Moderationen beim RTL-Dschungelcamp sind seine Pointen zu finden. Zusammen mit Oliver Polak ist er endlich auch selbst vor der Kamera zu sehen, in "Das Lachen der Anderen" im WDR Fernsehen. Exklusiv erfahren wir auch, wer eigentlich hinter den Gags von Markus Lanz bei "Wetten, dass...?" steckte... Entspannter Singer/ Songwriter-Pop kommt von Lions Head. Die Band mit New Yorker Sänger und Münchner Produzent performt live ihre Single "When I Wake Up". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Pierre M. Krause Show