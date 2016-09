EinsPlus 09:45 bis 10:15 Kochen Kochen mit Martina und Moritz Westfälische Lieblingsgerichte D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Heute geht's ins Westfälische - dort haben sich die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz nach Lieblingsgerichten umgehört. Lieblingsessen stammen häufig aus der Kindheit, fast immer ganz einfache Sachen, die aber was Besonderes waren. Und weil es sie nur an bestimmten Tagen gab: zu Festen, am Sonntag oder zum Geburtstag. Wie zum Beispiel die herrliche Schweinemett-Blätterteigtorte, den Heringsstipp mit Speckkartöffelchen oder einen herzhafter Hasenpfeffer. Und zum Dessert haben Martina und Moritz das Rezept für prachtvolle Königsäpfel wieder entdeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Meuth, Bernd Neuner-Duttenhofer Originaltitel: Kochen mit Martina und Moritz

