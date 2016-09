BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Vorstadtballade D 2004 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein junges Pärchen aus Niederbayern landet spät nachts in München in einer Schlachthof-Wirtschaft. Die Stammtischbrüder kümmern sich um die Neuankömmlinge. Monate später finden die Kriminalhauptkommissare im düsteren Kneipenkeller einen Erhängten... Simon Schwendtner und seine Verlobte Burgi Wiese aus dem Niederbayerischen genießen einen Operettenabend in München. Nach der Vorstellung suchen sie vor dem plötzlich einsetzenden Gewitterregen Schutz in der Schlachthof-Kneipe von Wirt Adi Duswald. Gundi, die junge Bedienung, macht gerade Feierabend. Die trinkfeste Stammtischrunde um Xaver Ostler, Feri Schegger und Hermann Ganser hält die Stellung wie gewohnt bis in die tiefe Nacht hinein. Da Simon und Burgi in der fremden Stadt den Weg in ihre Pension vergessen haben, nehmen sich die Stammtischbrüder der schüchternen Neuankömmlinge an. Monate später: Die Kriminalhauptkommissare Franz Leitmayr und Ivo Batic werden während der Live-Übertragung eines Fußballspiels in die überfüllte Schlachthof-Kneipe von Adi Duswald gerufen. Im düsteren Keller finden sie einen Erhängten: Xaver Ostler. Gundis Mutter Fanny Bichler war Xaver Ostlers langjährige Lebensgefährtin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miroslav Nemec (Ivo Batic) Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr) Anna Brüggemann (Gundi Bichler) Erika Fischer-Laughlin (Wirtin) Vera Lippisch (Prüferin des Konservatoriums) Franz Buchrieser (Adi Duswald) Monika Baumgartner (Fanny Bichler) Originaltitel: Tatort Regie: Martin Enlen Drehbuch: Robert Hültner, Gisela Weilemann Kamera: Klaus Merkel Musik: Dieter Schleip, Fabian Römer Altersempfehlung: ab 12