BR Fernsehen 15:30 bis 16:00 Reportage Gernstl - Sieben mal Bayern Gernstl in der Oberpfalz D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Dass die Oberpfalz der letzte der sieben bayerischen Regierungsbezirke ist, den Franz X. Gernstl und sein Team (Kamera: HP Fischer, Ton: Stefan Ravasz) besuchen, ist Zufall - aber in den Augen eines Oberpfälzers symptomatisch. Franz X. Gernstl und sein Team HP Fischer und Stefan Ravasz sind in der Oberpfalz unterwegs. In der ehemals gemütlichen Regierungshauptstadt Regensburg geht es neuerdings großstädtisch zu. Seit Regensburg Weltkulturerbe geworden ist, gehört die Stadt den Touristen, zumindest tagsüber, wenn Reisebusse und Kreuzfahrtschiffe landen. Doch Regensburg ist eine Ausnahmeerscheinung in der ansonsten dünn besiedelten Region. Das Oberpfälzer Land ist eine weitläufige Gegend, durchzogen von Seen, Flüssen und Hügeln. Bei einer Insel im Regen entdeckt Gernstl ein Hausboot. Es gehört Adrian Knott. Im nächsten Jahr will er damit zum Schwarzen Meer schippern und einen Platz für seinen Altersruhesitz auskundschaften: ein Haus am Meer. In Neumarkt frönt ein anderer seiner Leidenschaft für noblere Gefährte: historische Maybach-Limousinen und -Cabrios. 15 dieser "schönsten Autos der Welt" hat Helmut Hofmann gesammelt und dafür ein Vermögen investiert. Das kuriose Wurzelmuseum in Tremmersdorf, die Geheimgaststätte der Anni Seidl, der Himalaya-Pavillon in Wiesent und das Pferdetherapiezentrum von Angelika Baumgärtner sind weitere Stationen auf Gernstls Reise durch die Oberpfalz. Und überall trifft er auf Oberpfälzer, die gar nicht den Klischees entsprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gernstl - Sieben mal Bayern Regie: Franz Xaver Gernstl