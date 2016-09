BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Falsches Spiel D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Rebecca Simoni bricht auf der Tanzfläche eines Clubs zusammen. In der Sachsenklinik wird eine gefährliche Überzuckerung diagnostiziert: Rebecca hat Diabetes. Ihr behandelnder Arzt ist Dr. Martin Stein, auf den die junge Frau schon länger ein Auge geworfen hat. Sie nutzt die Gelegenheit, dem Oberarzt Avancen zu machen, die dieser jedoch ablehnt. Sie ist über diese Zurückweisung erbost. Kurz darauf erleidet sie einen Kreislaufzusammenbruch und muss reanimiert werden. Wie sich herausstellt, war die Insulindosierung am Perfusor falsch eingestellt. Professor Simoni gibt Dr. Stein die Schuld. Rebecca deutet Martin gegenüber an, den Perfusor manipuliert zu haben, um ihm einen Kunstfehler unterzuschieben. Als Schwester Arzu ihrem Ehemann Phillip mal wieder vorwirft, zu wenig Zeit für sie zu haben, gerät das Ehepaar in einen heftigen Streit. Als er ein romantisches Dinner vorbereitet, kommt Arzu nicht nach Hause. Sie taucht erst in den frühen Morgenstunden auf. Nun hängt der Haussegen endgültig schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Alma Leiberg (Rebecca Simoni) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Cheryl Shepard (Dr. Elena Eichhorn) Tom Pauls (Ottmar Wolf) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Mathias Luther Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia