ONE 22:00 bis 22:30 Comedyserie Coupling - Wer mit wem? Das nackte Wohnzimmer GB 2004 2016-09-27 02:00 Stereo 16:9 Was passiert, wenn über Monate kein weibliches Wesen einen Blick in Olivers Wohnung wirft? Jane wird es herausfinden, denn nach einem heißen Zusammentreffen drängt sie auf einen Abstecher in seine Wohnung. Dort stapeln sich allerdings diverse Erwachsenenmagazine. Schauspieler: Jack Davenport (Steve) Sarah Alexander (Susan) Gina Bellman (Jane) Ben Miles (Patrick) Kate Isitt (Sally) Richard Mylan (Oliver Morris) Olivia Caffrey (Tamsin) Originaltitel: Coupling Regie: Martin Dennis Drehbuch: Steven Moffat Musik: Simon Brant