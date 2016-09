ONE 21:15 bis 22:00 Serien Braunschlag Freunde füs Leben A 2012 Live TV Merken Buch und Regie David Schalko Nach der Entdeckung ihres Kellerverlieses ergreift Frau Berner die Flucht. Ein Streit im Keller führt dazu, dass der Mediamarkt-Verkäufer das Waschbecken rausreißt und ein Luftschacht den Weg nach draußen ermöglicht. Es grenzt an den Keller von Tschach, der gerade mit Tochter Babs eine mediterrane Stube für Herta baut, in der Hoffnung, dass seine Frau wieder heimkehrt. Da fällt Katzlbrunner plötzlich alles wieder ein: Das mit dem Wunder, das mit den Russen und auch, dass Gerri ein Verhältnis mit Elfi, der Frau von Richard hat. Richard flippt völlig aus und spricht kein Wort mehr. Stattdessen beginnt er einen skurrilen Amoklauf, der im Freibad von Braunschlag endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Palfrader (Gerri Tschach) Maria Hofstätter (Herta Tschach) Nicholas Ofczarek (Richard Pfeisinger) Nina Proll (Elfi Pfeisinger) Manuel Rubey (Banyardi) Adina Vetter (Silke) Sabrina Reiter (Babs Tschach) Originaltitel: Braunschlag Regie: David Schalko Drehbuch: David Schalko Kamera: Marcus Kanter Musik: Kyrre Kvam