ONE 20:15 bis 21:15 Krimiserie Der Bestatter Unter der Erde CH 2013 2016-09-27 23:45 Merken Um den Organhändlern endlich ihr blutiges Handwerk zu legen, setzt Anna-Maria die Witwe Eva als Köder ein. Dafür muss Eva sich aber bereiterklären, ihre Niere tatsächlich zu spenden. Kontakt zur Polizei soll sie mit einem Peilsender halten. Um zu verhindern, dass Eva ihre Niere spendet, muss Luc Conrad den Fall vorher aufklären. Ein Kampf gegen die Zeit beginnt. Bei seinen Ermittlungen begegnet Luc einem alten Jugendfreund, der sich bereit erklärt, Luc bei seinen Nachforschungen zu unterstützen. Beim Hotel Adria sind alle auf ihren Posten: Anna-Maria und Pedro warten im Observationswagen und Doerig macht sich - als amerikanischer Tourist getarnt - in der Hotellobby breit, während Eva Ciobanu von einem Finsterling in den Keller des Hotels geführt wird. Stunden vergehen, die Spannung steigt ins Unerträgliche als plötzlich das Signal vom Peilsender - Evas Lebenslinie - verschwindet. Gegen den Widerstand von Pedro lässt Anna-Maria das Hotel stürmen. Die Polizei durchsucht das ganze Hotel Adria - ohne Resultat: Eva Ciobanu ist spurlos verschwunden. Auch Lucs Hoffnung, den Fall zu lösen, zerschlägt sich: Als er im Keller vom Spital Aarholz einen Verstorbenen zur Überführung in sein Bestattungsinstitut abholen will, entdeckt er zu seiner Bestürzung Jürg. Für ihn ist ganz klar: Jürg wurde ermordet. Jetzt sind sowohl Luc als auch die Aargauer Kantonspolizei am Tiefpunkt angelangt: Lucs bester Freund ist tot und Eva Ciobanu wird wohl erst wieder als Leiche auftauchen. Es gibt nicht die geringste Spur, der man nachgehen könnte, um den Organhandelfall aufzuklären. Und Luc und Anna-Maria haben sich wegen Eva Ciobanus Rolle bei dieser Aktion so tief zerstritten, dass sie weiter voneinander entfernt sind denn je. Im Institutskeller stöbert Luc in alten Pfadifotos herum, schwelgt in Erinnerungen an Jürg und weiss plötzlich: Sein toter Freund hat ihm den entscheidenden Hinweis gegeben, um den Fall zu lösen und Eva Ciobanu vielleicht doch noch zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Müller (Luc Conrad) Barbara Maurer (Anna-Maria Giovanoli) Suly Röthlisberger (Erika Bürgisser) Samuel Streiff (Reto Dörig) Reto Stalder (Fabio Testi) Martin Ostermeier (Dr. Alois Semmelweis) Christoph Gaugler (Paul Odermatt) Originaltitel: Der Bestatter Regie: Markus Welter Drehbuch: Dominik Bernet, Claudia Pütz Kamera: Brian D. Goff, Reinhard Schatzmann Musik: Raphael Benjamin Meyer Altersempfehlung: ab 12