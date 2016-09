ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 82 D 2005 Stereo 16:9 Live TV Merken Alexander ist in einer Tierfalle gefangen. Schon bald verlassen ihn seine Kräfte. Katharina wartet im Hotel auf ihn und ahnt, dass ihm etwas geschehen sein muss. In ihrer Angst wendet sie sich an Cora, die Andreas zur Rede stellt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche... Schokoladenbaron Wolf Hinrichsen umgarnt weiterhin Laura, um an ihr Rezept für den "Süßen Kuss" zu kommen. Lars wittert Gefahr. Er versucht, Laura zu überzeugen, das Buch sicher im Hoteltresor zu verwahren. Laura hält das für unnötig, aber Tanja befragt die Karten und kommt zu dem Schluss, Lars meine es ehrlich. Marie animiert Alfons dazu, endlich aktiv zu werden und Hildegard eine Abwechslung aus dem Ehetrott zu bieten. Alfons möchte seine Hildegard zu einem Ballettabend ausführen, doch die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Ausgerechnet Wolf Hinrichsen war schneller und schenkt Hildegard zwei Karten für den Abend... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Christian Rudolf (Andreas Waagener) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Günter Clemens (Wolf Hinrichsen) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Carsten Meyer-Grohbrügge Drehbuch: Gabriele Kosack