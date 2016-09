ONE 17:45 bis 18:15 Familienserie Lindenstraße Folge: 756 Abgang D 2000 2016-09-27 04:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Schwerer Schicksalsschlag für die Familie Sarikakis: Nach genauen Untersuchungen im Krankenhaus steht fest, dass Vasily an einer seltenen Form von Blutkrebs leidet. Wenn die Ärzte keinen geeigneten Knochenmarkspender finden, ist Vasilys Leben in ernster Gefahr. Felix hat sich für seine beiden "Väter" eine Überraschung ausgedacht: Er bereitet für Carsten und "Käthe" das Frühstück und serviert es obendrein noch am Bett. Deren Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen, da sie am Abend zuvor bis spät in der Nacht auf einer Party waren. Carstens (Kater-)Stimmung verschlechtert sich zusätzlich, als er bemerkt, dass Felix die Küche regelrecht verwüstet hat. Klaus packt seine sieben Sachen und geht auf Abschiedstour durch die Lindenstraße. Grund: Er bricht seine Zelte in München ab und folgt seinem Freund Philipp nach Dresden. Seine plötzliche Abreise sorgt bei Helga für Unmut. Schließlich möchte sie sich in aller Ruhe von ihrem "Hasen" verabschieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stark (Sarah Ziegler) Dominique Kusche (Sophie Ziegler) Johannes Scheit (Tom Ziegler) Joachim Hermann Luger (Hans Beimer) Marie-Luise Marjan (Helga Beimer-Schiller) Oliver Moser (Felix Vogt) Moritz A. Sachs (Klaus Beimer) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Susanne Zanke Drehbuch: Hans W. Geissendörfer Kamera: Kurt Mikler, Manfred Haelke, Felix Kersting Musik: Jürgen Knieper