ONE 09:45 bis 10:15 Kochen Tim Mälzer kocht! Japan vegan D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Tim Mälzer kocht mit frischen und gängigen Zutaten, seine Rezepte sind dabei einfach und alltagstauglich. Sie lassen sich von den Zuschauern leicht zu Hause nachkochen und schmecken immer. Dazu gibt es in jeder Sendung viele Tipps und Hintergrundinfos zu den Zutaten und zum Küchenhandwerk. Jedes Rezept, das Tim Mälzer in seiner Sendung präsentiert, hat eine ganz eigene Geschichte und damit zum Koch einen persönlichen Bezug. Egal, ob kulinarisches Kindheitserlebnis oder genussvolle Ferienerinnerung - Tim Mälzer präsentiert seine ganz persönliche Kochgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tim Mälzer kocht!

