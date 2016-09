RTL II 14:55 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Pokerking Klaas D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Wie schön wäre es, ein ganz normales Leben zu führen! In einem intakten Elternhaus mit genügend Geld in der Tasche und Kumpeln, mit denen man abhängen kann. Klaas (18) hat das alles nicht. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, in der Schule wird er gemobbt und um wenigstens ein wenig Geld zu haben, muss er im Hotel jobben. Doch eines Tages wendet sich das Blatt. Klaas gewinnt 250.000 Euro beim Pokern und lernt überdies Carsten (38) kennen, der ihn als Mentor unter seine Fittiche nimmt. Der Barbesitzer vermittelt dem Schüler heiße Frauen und animiert ihn, jetzt endlich einmal ordentlich auf den Putz zu hauen. Die mahnenden Worte von Mutter Renate (42) und Ex-Kollegin Jennifer (18), die Klaas beide aufrichtig zugetan sind, will der 18-Jährige nicht hören. Ihm gefällt sein neues Leben und in Michael (40), dem Freund seiner Mutter, hat er auch jemanden gefunden, der es gern teilt und ihm hilft, sein Geld unter die Leute zu bringen. Doch wie lange wird das noch gut gehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...