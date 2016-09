RTL II 12:55 bis 13:55 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Chantal überrumpelt Kevin mit der Entscheidung, schon am Abend zu Anna nach Kambodscha zu fliegen. In Köln hält sie nach den Ereignissen der letzten Zeit nichts mehr. Cem und Jule stellen überrascht fest, dass sie sich für denselben Job in einer Baklava-Bäckerei beworben haben. Da der Besitzer nur eine Stelle vergeben kann, geraten die beiden in einen unfreiwilligen Konkurrenzkampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667