RTL II 08:50 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Jessica (30) und Sabrina (24) die Familien D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit zwei Jahren sind Jessica (30) und Michael (32) glücklich verheiratet. Gemeinsam mit Jessicas Tochter Naomi (11) aus erster Ehe und den gemeinsamen Kindern Soukaina (4) und Violet (2) genießt die Sonnenscheinfamilie die schönen Seiten des Lebens. Einziger Wermutstropfen: Sowohl Mutter als auch Vater sind derzeit ohne Job. Weil das aber nicht so bleiben soll, hofft Jessica auf einen Ausbildungsplatz als Friseurin und Michael strebt eine Umschulung an. Faul sein kommt für die beiden nicht in Frage. Mutter Jessica kümmert sich täglich um einen hochglanzpolierten Haushalt und um das Wohlergehen ihrer Kinder. Dazu gehören ein strukturierter Tagesablauf und gesundes Essen. In Bayern haben sich die dreifache Mutter Sabrina (24) und ihr Mann Marco (25) zu naturverbundenen Selbstversorgern erklärt. Deswegen gibt es rund um das Familienhaus auch jede Menge Tiere. Hasen, Hühner, Wachteln - in der ländlichen Familienidylle findet sich kaum etwas, was sich nicht verspeisen lässt. Für Fleisch aus dem Supermarkt gibt die Haushaltskasse zurzeit nicht viel her. Während Sabrina mit Hausarbeit, Kindern und dem Versorgen der Tiere ausgelastet ist, sitzt der arbeitsuchende Marco die meiste Zeit zuhause vor dem PC. Äußerlichkeiten haben in der bayerischen Einsamkeit keinen hohen Stellenwert, deshalb legt Sabrina auch wenig Wert auf Styling oder Make-up. Jetzt tauschen die glückliche und modebewusste Jessica und die naturverbundene Sabrina für einige Tage die Familien. Auf beide Frauen wartet eine spannende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

