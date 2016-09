Pro7 MAXX 03:30 bis 04:10 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die Zeitmaschine CDN, USA 1996 Merken Die FBI-Agenten Pratt und Corey stehen vor einem Rätsel: Mehrere Morde wurden genau nach demselben Schema ausgeführt, und auch die Tatwaffe war immer dieselbe. Doch zwischen den Opfern kann - auch nach langer Recherche - kein Zusammenhang hergestellt werden. Plötzlich stoßen die beiden Beamten auf etwas Unglaubliches: Bereits in den 50er-Jahren wurde ein Mord nach demselben Muster ausgeführt - mit einer Waffe, die erst viel später konzipiert wurde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Plummer (Dr. Theresa Givens) Andrew Airlie (FBI Agent Corey Lonn) Michelle Forbes (Jamie Pratt) Brian Arnold (Newscaster) Sam Vincent (Jerome Horowitz) Adrian G. Griffiths (Warren) Kendall Cross (Allison) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Steven Barnes Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12