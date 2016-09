Pro7 MAXX 11:30 bis 12:15 SciFi-Serie Battlestar Galactica Die Gesetze des Krieges USA, GB 2005 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tigh muss sich vor dem Zwölferrat für die Festnahme von Präsidentin Roslin rechtfertigen. Eine Situation, die ihn komplett überfordert. Außerdem trägt er nun viel Verantwortung und fühlt sich dem nicht gewachsen. So flüchtet sich Tigh in den Alkoholrausch - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward James Olmos (Commander William Adama) Mary McDonnell (Präsidentin Laura Roslin) Jamie Bamber (Captain Lee "Apollo" Adama) Katee Sackhoff (Lieutenant Kara "Starbuck" Thrace) Grace Park (Lieutenant Sharon "Boomer" Valerii) Michael Hogan (Colonel Saul Tigh) James Callis (Dr. Gaius Baltar) Originaltitel: Battlestar Galactica Regie: Sergio Mimica-Gezzan Drehbuch: Nicole Yorkin, Dawn Prestwich Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary