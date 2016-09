Pro7 Fun 22:05 bis 23:40 Komödie Der Kindergarten Daddy USA 2003 2016-10-01 10:35 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Marketingstrategen Charlie (Eddie Murphy) und Phil (Jeff Garlin) eine Kampagne für Frühstücksflocken auf Gemüsebasis in den Sand setzen, verlieren beide ihren Job und müssen ihre kleinen Söhne aus dem sündteuren Privatkindergarten namens Chapman Academy nehmen, um fortan selbst als Vollzeitväter zu wirken. Davon frustriert, beschließen die Kollegen kurzerhand ihren eigenen Kindergarten zu gründen. Das wiederum ist Miss Harrington, ihres Zeichens Leiterin der Chapman Academy, ein echter Dorn im Auge...

Eddie Murphy tritt in die Fußstapfen des "Kindergarten Cop", aber "Zickenterror"-Opfer Steve Zahn stiehlt die Show in dieser turbulenten Komödie von Steve Carr ("Dr. Dolittle 2"). Schauspieler: Eddie Murphy (Charlie Hinton) Anjelica Huston (Miss Gwyneth Harridan) Jeff Garlin (Phil) Steve Zahn (Marvin) Regina King (Kim Hinton) Kevin Nealon (Bruce) Jonathan Katz (Mr. Dan Kubitz) Originaltitel: Daddy Day Care Regie: Steve Carr Drehbuch: Geoff Rodkey Kamera: Steven B. Poster Musik: David Newman