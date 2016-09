Pro7 Fun 20:15 bis 22:05 Filme Die Bären sind los USA 2005 2016-10-01 08:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einst schlug Morris Buttermaker (Billy Bob Thornton) Homeruns in der Major League. Jetzt eiert er als alkoholkranker Kammerjäger mehr schlecht als recht durchs schlingernde Privatleben und ist den wenigen verbliebenen Freunden eigentlich nur noch peinlich. Gesellschaftliche Aufwertung und ein paar Dollar extra verspricht da der Job als Coach einer scheinbar ausschließlich aus Losern, Nerds und sozial auffälligen Tunichtguten rekrutierten Kinder-Baseballtruppe.

Ex-Indie-Regisseur Richard Linklater ("Before Sunrise") wiederholt das in "School of Rock" erprobte Amateurpädagogikkonzept. Billy Bob Thornton übernimmt in diesem Remake die Rolle, die einst von Walter Matthau in der Erfolgskomödie von 1976 ausgefüllt wurde. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Billy Bob Thornton (Morris Buttermaker) Greg Kinnear (Roy Bullock) Marcia Gay Harden (Liz Whitewood) Sammi Kane Kraft (Amanda Whurlitzer) Ridge Canipe (Toby Whitewood) Brandon Craggs (Mike Engelberg) Jeffrey Davies (Kelly Leak) Originaltitel: Bad News Bears Regie: Richard Linklater Drehbuch: Bill Lancaster, Glenn Ficarra, John Requa Kamera: Rogier Stoffers Musik: Ed Shearmur Altersempfehlung: ab 6