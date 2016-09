SAT.1 Gold 01:20 bis 02:10 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Todes-Karussell USA 1974 Merken Shana Popes Ehemann, ein Fernsehreporter, der Beziehungen zu drogenabhängigen Prostituieren gehabt hat, wird ermordet. Da die Polizei in diesem Fall etwas zu langsam arbeitet, entschließt sich Shana, die ebenfalls eine Vergangenheit im Rotlichtbezirk hat, eigenständig nach dem Mörder zu suchen. Kojak will ihr zur Seite stehen und begibt sich als Drogendealer getarnt in diese Szene ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Tina Louise (Audrey) Harris Yulin (Podis) Jess Walton (Shana) Originaltitel: Kojak Regie: Garry Charles Dubbin Drehbuch: Robert W. Lenski, Abby Mann, Selwyn Raab Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12

