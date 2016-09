SAT.1 Gold 23:45 bis 00:30 Krimiserie Detektiv Rockford Der große Aktienschwindel (1) USA 1974 16:9 Merken Der Mann von Doris Parker ist gestorben. Da die Witwe nicht an die offizielle Todesursache glaubt, engagiert sie Detektiv Rockford. Er soll in dem Finanzunternehmen, in dem Mr. Parker als Manager tätig war, Nachforschungen anstellen. Doch das gefällt nicht allen. Besonders Firmenchef Fielder ist Rockford ein Dorn im Auge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Margolin (Evelyn 'Angel' Martin) Noah Beery (Joseph 'Rocky' Rockford) Gretchen Corbett (Beth Davenport) James Garner (James Scott 'Jim' Rockford) Joe Santos (Sergeant Dennis Becker) Noah Beery jr. (Joseph 'Rocky' Rockford) Ned Beatty (Leon Fielder) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Stuart Margolin, James Whitmore Drehbuch: Stephen J. Cannell, Eric Kalder, Roy Huggins Musik: Pete Carpenter, Mike Post