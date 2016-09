SAT.1 Gold 22:00 bis 22:55 Krimiserie Diagnose: Mord Auszeichnung für einen Toten USA 1996 Merken Bei einem Musikfestival geschieht ein Mord: Der bekannte Sänger und Frauenheld Mickey MacShayne wird in seiner Garderobe tot aufgefunden. Die Tatwaffe ist offenbar eine Lampe. Mark Sloan entdeckt auf der Leiche einige blonde Haare. Er hat nun die Produzentin der Show, Betty Manning, in Verdacht. Dann erfährt Steve zufällig, dass Mickey unter anderem auch ein Verhältnis mit Betty Mannings Tochter Laura hatte. War das Mordmotiv Eifersucht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Dr. Amanda Livingston) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Barbara Mandrell (Betty Manning) Jaime Nicole Dudney (Laura Manning) W. Earl Brown (Dusty Wilton) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Frank Thackery Musik: Peter Myers Altersempfehlung: ab 6