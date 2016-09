SAT.1 Gold 21:05 bis 22:00 Krimiserie Quincy Mord oder Selbstmord? USA 1979 16:9 Merken Quincy ist erbost über den Tod einer Frau, als er herausfindet, dass sie einem ganzheitlichen Doktor vertraut hat, der sie lediglich mit pflanzlichen Medikamenten behandelt hat - obwohl sie dringend schulmedizinische Versorgung benötigt hätte. Seiner Meinung nach wäre der Tod vermeidbar gewesen, und er hält den Arzt für verantwortungslos. Doch offenbar geht ihm der Tod der Frau vor allem so nahe, weil er sie mochte - eine Tatsache, die ihm zu denken gibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Frances Lee McCain (Dr. Barrie Stoddard) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ronald Satlof Drehbuch: Pat Fielder, Richard Bluel Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton