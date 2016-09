SAT.1 Gold 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Tödlicher Trick USA 1979 16:9 Merken Ein weltbekannter Magier kehrt aus dem Ruhestand zurück, um in einer Live-Fernsehsendung aufzutreten - denn sein allerbekanntester Trick führte zum Tod seines Protegés. Nach der Autopsie muss Quincy beurteilen, ob der Auftritt der Deckmantel für einen Mord war, oder ob es sich wirklich nur um einen unglücklichen Unfall handelte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Ann Blyth (Velma Whitehead) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ron Satlof Drehbuch: Glen A. Larson, Lou Shaw, Richard M. Bluel, Pat Fielder Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton