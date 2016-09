SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Freunde in der Not USA 1987 2016-09-28 12:10 Merken Jessica liest ihren neuen Roman Korrektur und erzählt dabei die Geschichte des jungen Studenten Michael Prescott, der eines Abends in einer Bar sein selbst komponiertes Musikstück von einem gewissen Alden Gilbert hört. Wutentbrannt stellt er seinen Musikprofessor Stoneham zur Rede. Als Stoneham kurze Zeit später mit einer Stimmgabel in der Brust tot aufgefunden wird, steht Michael als Hauptverdächtiger im Interesse der Ermittlungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Rene Auberjonois (Prof. Harry Papasian) Shaun Cassidy (Chad Singer) George Grizzard (Prof. Tyler Stoneham) Dinah Manoff (Jenny Coopersmith) Paul Clemens (Michael 'Mike' Prentice) Herb Edelman (Max Hellinger) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Nick Havinga Drehbuch: Gerald K. Siegel Kamera: Howard Block Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12