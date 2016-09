SAT.1 Gold 15:10 bis 16:05 Krimiserie Diagnose: Mord Tödliche Rettung USA 1999 2016-09-28 10:35 Merken Jesse kommt zufällig zu einem Verkehrsunfall hinzu und rettet die junge Chloe, die von ihrem eifersüchtigen Liebhaber von der Straße gedrängt worden war. Als der Mann Chloe scheinbar tätlich angreift, eilt Jesse zu Hilfe - und tötet den Aggressor unglücklicherweise. Schon bald zeigt Chloe ihr wahres Gesicht, und Jesse begreift, dass nicht der Mann der Aggressor war, sondern Chloe: Sie hat den ganzen Ärger verursacht, und nun sitzt Jesse ganz dick in der Tinte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Audie England (Chloe Marsden) Michael McGrady (Lt. Creighton) Kim Little (Susan Hilliard) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: William Rabkin Drehbuch: Jacquelyn Blain Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis, John D'Andrea, Cory Lerios