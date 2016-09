SAT.1 Gold 13:30 bis 14:20 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Killer per Telefon USA 1987 Merken Jessica ist wegen eines Hexenschusses außer Gefecht gesetzt. Als sie am Telefon mithört, wie jemand einen Killer anheuert, bittet sie Amos und ihren Neffen Grady, für sie Nachforschungen anzustellen. Am nächsten Tag wird der Millionär Jedediah Rogers tot aufgefunden. Von Jedediahs Enkelin Leslie erfährt Grady, dass er Streit mit seinen Söhnen hatte und kurz davor war, das Testament zu ändern. Für Jessica ist der Fall klar ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tom Bosley (Sheriff Amos Tupper) Tony Dow (Gordon Rogers) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Michael Horton (Grady Fletcher) James Carroll Jordan (Adam Rogers) Sandy Kevin (Morgan Rogers) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: David Hemmings Drehbuch: Craig W. van Sickle, Steven Long Mitchell Kamera: Robert Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12