SAT.1 Gold 11:00 bis 11:50 Krimiserie Diagnose: Mord Seuche im Hotel USA 1999 Merken Amanda feiert mit ihren Freunden den "Preis der Leichenbeschauervereinigung für Untersuchungen vor Ort" in einem Hotelrestaurant. In diesem Hotel will die Verbrecherin Ariel den Erreger der Legionärskrankheit freisetzen. Mit dieser Katastrophe will sie von ihrem Einbruch in die nebenan liegende Bank ablenken. Dr. Mark Sloan erkennt die Symptome des Erregers sofort und lässt das Hotel abriegeln. Dabei fällt ihm Irv auf, der Komplize von Ariel, der ebenfalls infiziert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Dara Tomanovich (Ariel) François Giroday (Dr. Downey) Eamonn Roche (Phil Krup) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Jim Johnston Drehbuch: Ernie Wallengren Kamera: Frank Thackery, Leland Nakahara Musik: Peter T. Myers