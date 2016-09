RTL NITRO 20:15 bis 23:00 SciFi-Film Waterworld USA 1995 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Erde nach der Apokalypse: Die Pole sind geschmolzen, die riesigen Landflächen von Wasser bedeckt. Die wenigen Überlebenden der Umweltkatastrophe leben auf Schiffen oder winzigen, künstlich angelegten Atollen. Einer dieser Überlebenden ist der Mariner, ein eigenbrötlerischer Sonderling, dem durch genetische Mutationen Kiemen und Flossen gewachsen sind. Der Mariner befährt die unendlichen Wasserflächen mit einem ganz besonderen Schiff, einem Eigenbau-Trimaran. Als er zur Auffüllung seiner Vorräte an einer künstlichen Atollstadt anlegt, fällt den Bewohnern auf, dass der Neuankömmling ein von den "normalen" Menschen gefürchteter Mutant ist. Sie stecken den Sonderling in einen Unterwasserkäfig. Doch schon kurz darauf bereuen sie diese Maßnahme, denn das Atoll wird von einer Bande von Räubern, den Smokern, angegriffen, die von dem sadistischen Beacon befehligt wird. Als die Niederlage unausweichlich erscheint, befreit eine Bewohnerin des Atolls, Helen, den Mariner aus seinem Käfig. Dem Mariner, Helen und ihrer kleinen Adoptivtochter Enola gelingt es, inmitten des Kampfgetümmels zu fliehen. Wie der Mariner erfährt, trägt Enola auf ihrem Rücken eine Tätowierung, eine Landkarte, die angeblich den Weg nach Dryland zeigt, dem letzten Flecken trockenen Landes und dem Ziel der Sehnsüchte aller Menschen. Die drei machen sich auf, Dryland zu suchen. Doch leider weiß auch Deacon, der Anführer der Smoker, von Enolas Tätowierung. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd auf hoher See, in deren Verlauf der Mariner mehrere Versuche der Smoker, Enola in ihre Gewalt zu bringen, abwehrt. Doch schließlich muss er sich der zahlenmäßigen Überlegenheit der Banditen geschlagen geben. Die Smoker bringen Enola zu ihrem Anführer, der sein Hauptquartier auf einem alten, noch seetüchtigen Öltanker aufgeschlagen hat. Doch der Mariner ist ein äußerst hartnäckiger Gegner, wie Deacon erfahren muss: Auf dem Supertanker kommt es zum entscheidenden Showdown zwischen den beiden Erzfeinden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Mariner) Dennis Hopper (Deacon) Jeanne Tripplehorn (Helen) Tina Majorino (Enola) Gerard Murphy (Nord) David Finnegan (Toby) Sean Whalen (Bone) Originaltitel: Waterworld Regie: Kevin Reynolds Drehbuch: Peter Rader, David T. Twohy Kamera: Dean Semler Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12