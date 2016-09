RTL NITRO 19:25 bis 19:55 Comedyserie King of Queens Auf Eis gelegt USA 1999 2016-09-28 13:40 HDTV Live TV Merken Eigentlich sind Doug und Carrie mit ihrem Leben ganz zufrieden. Aber in letzter Zeit überlegen sie ernsthaft, ob sie nicht ein Kind in die Welt setzen sollen. Das würde jedoch eine Menge Veränderungen in ihrem Leben bedeuten. Als Carrie zur Anwaltsgehilfin befördert werden soll, ändert sich die Situation jedoch schlagartig für die junge Ehefrau. Gerade als die beiden miteinander schlafen, informiert Carrie ihren liebenden Gatten darüber, dass sie mit dem Nachwuchs lieber noch ein Jährchen warten möchte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Troy Blendell (John) Philip Bolden (Kirby Palmer) Nadia Dajani (Sophia) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Litt, Michael J. Weithorn Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross