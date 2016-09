RTL NITRO 11:20 bis 12:05 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Ein gebranntes Kind USA 1994 Live TV Merken Auf dem Polizeirevier trifft Cheyenne zufällig ihre alte Liebe Matt Dwyer wieder. Der Schriftsteller ist angeklagt, seine wohlhabende Ehefrau umgebracht zu haben. Cheyenne ist jedoch davon überzeugt, dass Dwyer unschuldig ist und bittet deshalb Bobby darum, die 100.000 Dollar Kaution aufzutreiben. Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass Dwyers Frau eine Affäre hatte und deswegen wird er freigesprochen. Cheyenne und Matt Dwyer wollen wieder etwas Zeit miteinander verbringen und fahren gemeinsam in eine Hütte in den Bergen. Dort stellt sich jedoch schnell heraus, dass ihn alle falsch eingeschätzt haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) J. Kenneth Campbell (Dennis Piazza) Seth Jaffe (Ernesto Caruso) Michael Cavanaugh (Ben Clancy) William Anton (Lawyer) Originaltitel: Renegade Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Richard C. Okie Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill