RTL NITRO 09:45 bis 10:35 Krimiserie Matlock Dem Verderben entronnen USA 1995 Live TV Merken Ein äußerst kniffliger Fall wartet auf Ben Matlock: In Willow Springs wird eine Bank überfallen. Da der aktuelle Fall stark an die Vorgehensweise von dem Räuber Willie Roach erinnert, der dieselbe Bank sechs Jahre zuvor überfallen hatte und nun in seinem Garten die Mütze und eine Dollarnote gefunden werden, wird dieser umgehend festgenommen. Die Beweislast ist erdrückend, doch Willie beteuert seine Unschuld - offenbar will ihm jemand den Überfall unterschieben. Matlock ist genervt: Nicht nur, dass er sich erneut mit dem Fall Willie Roach beschäftigen muss, obwohl wieder einmal alles gegen ihn spricht. Dann taucht auch noch ein Junge auf, der behauptet, Willies Unschuld beweisen zu können, wenn Matlock ihm hilft, seinen Vater aus dem Gefängnis zu holen, wo dieser wegen Autodiebstahls sitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Daniel Roebuck (Cliff Lewis) Carol Huston (Jerri) Adam LaVorgna (Matt) Elaine Nalee (Becky) Barry Bell (Russ) Jay Acovone (Joe Ahern) Originaltitel: Matlock Regie: Leo Penn Drehbuch: Dean Hargrove, Gerald Sanoff, Joel Steiger Kamera: Jiggs Garcia Musik: Joel Rosenbaum

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 260 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:17

Seit 111 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 60 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 50 Min.