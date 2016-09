RTS Un 15:05 bis 16:50 Sonstiges Mon amour de colo CDN 2012 Stereo Merken C'est dans le cadre idyllique du camp de vacances de Pine Lake, perdu au milieu des montagnes dans le nord de l'Oregon, que Zoé et Luke ont passé de merveilleux moments quand ils avaient 15 ans. Ils ont flirté mais la vie les a séparés. Quinze ans plus tard, Zoé travaille pour un promoteur immobilier et décroche avec succès de très beaux contrats. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barry Watson (Luke Garvey) Mia Kirshner (Zoe McDowell) Matty Finochio (Tommy Atkins) Victoria Bidewell (Erica Taft) Brennan Elliott (Pete Shoreman) Bill Engvall (Frank McDowell) Chad Krowchuk (Andy Templeton) Originaltitel: Kiss at Pine Lake Regie: Michael Scott Drehbuch: David Golden Musik: Philip Giffin