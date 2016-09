Tele 5 01:01 bis 02:39 Actionfilm Montana - Rache hat einen neuen Namen GB 2014 Nach einer Vorlage von Peter Lowe Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In den Straßen von Ostlondon werden wiederholt unnatürlich verblichene Leichen stadtbekannter Drogendealer gefunden, was entweder auf einen justament abrollenden Gangsterkrieg oder Vigilantenaktivität hindeutet. Letzteres fände die Polizei weit schlimmer, ist sie doch selbst bis zum Hemdkragen in die Drogengeschäfte verwickelt. Unterdessen bekommt der jugendliche Drogenkurier wegen einer verlorenen Lieferung mächtig Ärger mit dem organisierten Verbrechen. Hilfe naht von unerwarteter Seite. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michelle Fairley (DCI Rachel Jones) Lars Mikkelsen (Dimitrije) McKell David (Montana) Zlatko Buric (Slavko) Rocky Marshall (DC Liam West) Adam Deacon (Pitt) Alexandra Weaver (Danica) Originaltitel: Montana Regie: Mo Ali Drehbuch: Peter Lowe, Jeremy Sheldon Kamera: Jean-Paul Seresin Musik: Pablo Clements, James Griffith, Toydrum Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 81 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 66 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 61 Min.