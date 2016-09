SWR 03:50 bis 04:20 Kabarett kabarett.com/Katie Freudenschuss D 2016 2016-09-30 04:15 Stereo 16:9 Merken Philipp Scharri, Performance Poet, Poetry Slammer, Kabarettist und Autor, präsentiert in seiner unnachahmlichen Art: Katie Freudenschuss: "Bis Hollywood is eh zu weit" Katies erstes Solo-Programm ist ein Plädoyer für mehr Glamour im Alltag. Wenn man von ihrer warmen Stimme und ihren schönen Liedern auf ein poetisches Wölkchen geführt wird und es sich an diesem flauschigen Ort gemütlich machen will, ist der nächste Wolkenbruch nicht weit. Komödiantisches Talent beweist Kathie Freudenschuss als debiles Model oder der wortkargen Tamara aus Leipzisch. Der Schritt von süßer Melancholie zu scharfer Ironie liegt bei dieser wunderbaren Künstlerin oftmals nur einen Akkord oder eine Zeile voneinander entfernt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Scharrenberg Originaltitel: kabarett.com