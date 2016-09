SWR 01:50 bis 02:35 Talkshow Alfons und Gäste D 2016 2016-09-27 04:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Wiedersehen macht Freude - vor allem mit ALFONS, wenn er wieder Gäste zu Besuch hat. Charmant und scharfzüngig seziert er den deutsch-französischen Alltag und präsentiert herzlich und mit riesigem Vergnügen große Namen des Kabaretts. Rüdiger Hoffmann als einer der Pioniere der Stand-Up-Comedy in Deutschland hat mehr zu sagen als nur "Ja, hallo erstmal" - zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum widmet er sich noch intensiver seinen Mitmenschen und dies, wie nicht anders zu erwarten, mit herrlich absurden Alltagsdramen. Der Meister der Nuancen, der mit seinem verschmitzten Gesicht so hintersinnig-intelligent und unschuldig gucken kann, gewinnt jeder Katastrophe etwas Gutes ab. Liza Kos ist mit ihrem aktuellen Programm "Was glaub' ich, wer ich bin" zu Gast bei ALFONS - die Aachenerin mit russischen Wurzeln hat nicht nur "Aynur Güzel" und "Svetlana Kalashnikova" dabei, sondern auch ihre Gitarre und wunderbare Lieder, mit denen sie die Klischees von der typischen Migrantin gutgelaunt vorführt und auseinandernimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Rüdiger Hoffmann, Liza Kos Originaltitel: Alfons und Gäste

