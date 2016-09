SWR 22:00 bis 22:30 Comedyserie Familie Heinz Becker Geisterfahrer D 2004 2016-09-27 00:25 Stereo Merken Als ob die Welt der Beckers nicht schon jetzt ein einziges großes Durcheinander wäre. Um ihrer ständigen Verwirrung die Krone aufzusetzen, besuchen Heinz und Hilde zusammen mit Roswitha und Kurt Maier die "Kerb" oder Kirmes, wie man den Rummelplatz im Hochdeutschen nennt. Dass sich die vier Provinz-Helden und ihre Kinder, Stefan und Jessica, nicht vollkommen aus den Augen verlieren, liegt einzig an den irgendwo begrenzten Dimensionen dieser bonbonfarbenen Lichterwelt. Trotzdem gibt es genügend Gelegenheiten für jeden, seine völlige Desorientierung eindrucksvoll unter Beweis zu stellen. Wenn Hilde an der Schießbude dem Hund des Schaustellers versehentlich eine Ladung Blei aufs Fell brennt oder Roswitha einem Schrank von Mann am "Hau den Lukas" quasi en passant die Schau stiehlt, dann steht die Alltagswelt der Beckers Kopf. Maier Kurt hat ständig Angst vor Fahrgeschäften, "do wo ma sich do so üwerschlaat". Aber mit Heinz zusammen wagt er sich trotz allem in die Geisterbahn, und Hilde sorgt auf ihre Art für Nervenkitzel. Irgendwann stehen die Beckers und Maiers vor der ohrenbetäubenden Kulisse einer Indoor-Achterbahn. Minutenlang brüllen sie unbeirrt und ohne Pause aneinander vorbei. Damit erreicht die permanente Sinnverdrehung ihren fulminanten Höhepunkt. Was die Beckers daheim ansonsten wie ein Kammerstück zelebrieren, gerät auf der "Kerb" zu einer orchestralen Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Dudenhöffer (Heinz Becker) Sabine Urig (Hilde Becker) Andreas Gergen (Stefan Becker) Sigi Siegert (Roswitha Maier) Henning Hoffsten (Kurt Maier) Anja Beckert (Jessica Maier) Matthias Zelic (Kellner) Originaltitel: Familie Heinz Becker Regie: Rudolf Bergmann, Gerd Dudenhöffer Drehbuch: Gerd Dudenhöffer Kamera: Jürgen Behrens, Reinhard Gossmann, Detlef Hohlmann Musik: Horst-Bernd Friedrich, Georg Schaller