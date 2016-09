SWR 20:15 bis 21:00 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Mineralöl in Lebensmitteln - Das Gesundheitsrisiko isst mit / Wintergarten-Falle - Wie dubiose Firmen ihre Kunden hereinlegen / Im Test: Nuss-Nougat-Cremes - Lecker und frei von Schadstoffen? / Flugverspätung - Wenn der Urlaub zum Albtraum wird / Bausparen - Ein Klassiker in der Kritik / Die Finanzexpertin beantwortet Fragen rund um das Thema Bausparvertrag. Sie erklärt, wie man sich gegen eine Kündigung wehren kann und für wen sich ein Neuabschluss lohnt. / Der "Marktcheck"-Tipp - Milch ausgießen ohne zu schlabbern. D 2016 2016-09-28 02:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Vom Versicherungscheck bis zum Bankgeschäft, vom Steuertipp bis zum Gesundheitsfonds - Marktcheck bietet Nutzwert und Orientierung, deckt Missstände auf und informiert Sie. Marktcheck ist wöchentlich für Sie da und sorgt dafür, dass Sie sicher durch den Verbraucheralltag kommen. Produkttests, emotionale Geschichten, packende Reportagen und investigative Magazinstücke. Sie erhalten Tipps und erfahren, was für Sie als Verbraucher wichtig ist. Informativ, seriös und nah dran: Marktcheck - Ihr Verbrauchermagazin. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Gäste: Gäste: Barbara Sternberger-Frey (Finanzexpertin) Originaltitel: Marktcheck