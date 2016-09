SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Stresa und seine Inseln / Tagesthema: Richtig Fleisch einkaufen / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Handy-Graffiti / Abenteuer Haushalt - Besser kochen: Gebackene Poularde im Kürbiskernmantel mit Kürbischutney / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Stresa und seine Inseln Den "Lago" oder genauer den Lago Maggiore in Norditalien kennt jeder. Das Klima ist hier sehr mild, manchmal fast schon tropisch. Im See vor der Ortschaft Stresa liegen die Borromäischen Inseln und die sind bei Touristen mindestens so beliebt, wie das kleine, in einer Bucht des Sees liegende Stresa selbst. Tagesthema: Richtig Fleisch einkaufen Mit Jürgen David, Metzgermeister aus Worms Jürgen David ist ein Metzger aus Leidenschaft, der dafür plädiert, wenig, aber sehr hochwertiges Fleisch von "glücklichen Tieren" zu essen, dafür arbeitet er rastlos und hat damit mittlerweile Erfolg. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten Handy-Graffiti An Graffiti scheiden sich die Geister. Manche sagen, das sei eine Kunstform, für andere ist es nur das Verschandeln von Fassaden, die in der Regel nicht mal dem Sprayer selber gehört. In Oberderdingen bei Bretten werden in letzter Zeit des Nachts immer wieder die Fassaden historischer Gebäude besprüht. Morgens allerdings ist dann immer alles wieder verschwunden. Mysteriös!!! Abenteuer Haushalt - Besser kochen: Gebackene Poularde im Kürbiskernmantel mit Kürbischutney Mit Mira Maurer, Köchin aus Gottenheim Mira Maurer weiß, ein knusprig gebratenes Hähnchen kommt immer gut an. Ihre Variante wird mit Kürbiskernen umhüllt. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Wahl zur deutschen Weinkönigin Mit 2 Finalistinnen zur Wahl der Deutschen Weinkönigin Die ganze Woche über ist königlicher Besuch bei Kaffee oder Tee. Und zwar sind es die Weinköniginnen aus verschiedenen deutschen Anbaugebieten. Von Montag bis Mittwoch kommen jeweils zwei der Weinköniginnen zu Besuch, die es ins Finale am Freitag den 30.09. geschafft haben. Am kommenden Freitag müssen sie sich im Finale in Mainz der Wahl zur deutschen Weinkönigin stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Jürgen David (Metzgermeister aus Worms), Mira Maurer (Köchin aus Gottenheim) Originaltitel: Kaffee oder Tee