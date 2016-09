VOX 20:15 bis 22:50 Show Die Höhle der Löwen Erstes Teig-Start-up von Marc Schlegel (29) und Matthias Kramer (30) D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Lizza: Heute in der 'Höhle der Löwen': Deutschlands erstes Teig-Start-up, vorgestellt von Marc Schlegel (29) und Matthias Kramer (31). Die beiden Gründer aus Frankfurt schaffen mit ihrer Low-carb-Pizza "Lizza" eine glutenfreie, kohlenhydratarme und proteinreiche Alternative zum konventionellen Pizzateig. Statt aus Weizen besteht der Lizzateig aus Leinsamen und Chiasamen. Eigentlich wollten der Informatiker und der Wirtschaftswissenschaftler gemeinsam eine App entwickeln. Doch beim Brainstorming mit Freunden, wie diese App aussehen könnte, waren die so begeistert von der selbstkreierten Superfood-Pizza, dass der Plan kurzfristig geändert wurde. Marc und Matthias kündigten ihre Jobs und machten sich daran, die Pizzarevolution einzuläuten. Lange tüftelten sie am Rezept, um 2015 mit den ersten Verkäufen zu starten. Um zu überprüfen, ob die "Lizza" beim zahlenden Kunden genauso gut ankommt, wie im Freundeskreis, zogen die Freunde mit einem Foodtruck los und verkauften auf Festivals. Der Erfolg bestärkte die beiden und sie machten weiter, bisher sind über 100.000 Euro in das Projekt geflossen. Der Foodtruck wurde verkauft und ein Online-Shop gestartet. Hier treffen täglich ca. 50 Bestellungen ein. Langfristig wollen Matthias und Marc den Einzelhandel erobern. Dafür ist aber dringend neues Kapital nötig und natürlich ein Partner, der das passende Know-how mitbringt. Die Gründer bieten den Löwen 10 Prozent ihrer Firmenanteile, im Gegenzug fordern sie 150.000 Euro. Ob dieses Start-up den "Löwen" schmeckt? VOCIER: Weltweit haben Geschäftsreisende das gleiche Problem: Wie verreist der Anzug knitterfrei im Handgepäck? Entweder muss die Kleidung vor dem nächsten Termin noch aufgebügelt werden oder man hat neben dem Trolley auch noch einen Kleidersack zu transportieren. Die beiden ehemaligen Investmentbanker Michael Kogelnik (29) aus Wien und Vinzent Wuttke (28) aus Düsseldorf kennen das aus ihrer eigenen Erfahrung und entwickelten ihr eigenes innovatives Gepäcklabel: VOCIER steht fu¨r zeitlos elegante Gepa¨ckstu¨cke, die mit ihrem patentierten Konzept das Reisen revolutionieren. Die einzelnen Produkte, die einen knitterfreien Transport der Kleidung ermo¨glichen, sind aus innovativen Materialien wie hochfesten Kunststoffen aus dem Automobilbau und italienischem Leder gefertigt. VOCIER wurde 2012 nach mehreren Jahren der Entwicklung von Michael Kogelnik und Vinzent Wuttke gegru¨ndet, die Produkte sind durch Patente geschu¨tzt. Das Ziel von VOCIER ist es, Taschen und Koffer zu entwerfen, die ein deutliches Statement sind - ganz unabha¨ngig von voru¨bergehenden Modetrends. Zu ihrem Kundenkreis gehören vorwiegend Geschäftsmänner aus Asien, USA und Europa. Um auch die weiblichen Geschäftsreisenden für sich zu gewinnen, möchten sie eine spezielle Edition für potenzielle Kundinnen entwickeln. Doch dafür benötigt VOCIER Kapital. Für 250.000 Euro bieten Michael Kogelnik und Vinzent Wuttke fünf Prozent ihres Unternehmens an. Ob einer der "Löwen" auf den Deal eingehen wird? Frooggies: Frische Früchte sind gesund und einfach lecker - ob in schmackhaften Smoothies, Müslis oder Joghurts, die Vitaminbomben dürfen nirgends fehlen. Doch einen Nachteil haben die gesunden Leckereien: Sie verderben häufig sehr schnell. Deswegen entwickelten Philippe Nissl (32), Sarah Nissl-Elkuch (32) und Patrick Elkuch (33) aus Liechtenstein eine ziemlich "coole" Lösung und brachten gefriergetrocknete Früchte in Pulverform - "frooggies" war geboren. Die unbehandelte Frischware wird ganz ohne Zucker, Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe gemahlen. Durch die schonende Herstellung werden Farbe, Vitamine und Aromen erhalten. Das Resultat: Die gesunden, pulverisierten Früchte lassen sich ohne großen Aufwand, ohne das Schnippeln und die lästigen Restabfälle in den täglichen Speiseplan integrieren. Seit Mitte April 2015 gibt es 'frooggies'-Fruchtpulver, das in Deutschland hergestellt wird, online zu kaufen. Kann das Team von "frooggies" bei "Die Höhle der Löwen" einen Deal ernten od In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Amiaz Habtu Gäste: Gäste: Judith Williams, Frank Thelen, Jochen Schweizer, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer Originaltitel: Die Höhle der Löwen