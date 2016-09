RTL 22:15 bis 23:10 Krimiserie CSI: Miami Zurück zur Folter USA 2011 2016-09-27 02:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Leiche wird am Strand von Miami gefunden. Das Opfer weist die typischen Verletzungen auf, die auf den "Miami Taunter" als Serienkiller hinweisen. Eigentlich verdächtig Horatio den smarten Arzt Esteban Navarro, Sohn eines der mächtigsten Männer Miamis, der grässlichen Morde an jungen Prostituierten, doch für den neusten Mord können ihm ausgerecht Horatio und seine Leute ein lückenloses Alibi liefern. Das Team hatte Esteban auf eigene Faust überwacht, um ihn so möglicherweise überführen zu können. Überraschenderweise tauchen im Internet Beweise auf, die auf den Hundepfleger Michael Galliver als möglichen Täter hinweisen. Als Galliver zudem auch noch ein Geständnis ablegt, muss Horatio mit ohnmächtiger Wut zusehen, wie ihm Esteban ein weiteres Mal entkommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Eva La Rue (Natalia Boa Vista) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Christian Clemenson (Dr. Tom Loman) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Sam Hill Drehbuch: Tamara Jaron Kamera: Ken Glassing Altersempfehlung: ab 16