RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Kinderspiel D 2001 Stereo Lucky ist zehn Jahre alt und heißt eigentlich Lukas Steinmann. Er lebt allein bei seinem Vater Gregor, der sich auf St. Pauli mit mehr oder weniger legalen Jobs durchschlägt. Lucky geht nur zur Schule, wenn das Jugendamt mal wieder Alarm schlägt. Ansonsten versucht er, auf dem Kiez gewieft zu sein, klaut, gibt an und interessiert sich auch schon für Mädchen. Lucky möchte wie sein Vater sein: ein richtiger Gangster. In Wahrheit ist Gregor Steinmann aber nur eine ganz kleine Nummer, ein Laufbursche für den Kiez-König Charles Semper, der allerlei schmutzige Geschäfte auf St. Pauli betreibt. Als der ewige Verlierer Gregor jedoch Sempers ermordeten Buchhalter entdeckt, wittert er seine große Chance. In dem Büro liegt eine Menge Bargeld. Das allein zu klauen, wäre Selbstmord. Aber auf dem Schreibtisch befinden sich auch Disketten mit den Namen von Richtern, Staatsanwälten, Bauräten und ranghohen Polizeibeamten, die auf der Lohnliste von Charles Semper stehen. Gregor weiß: Das ist seine Lebensversicherung. Das Geld, das Gregor an sich genommen hat, stammt aus einem brutalen Überfall auf einen Geldtransport, den Sempers Leute kurz zuvor verübt hatten. Sabrina und die Kollegen vom KK 15 ermitteln in diesem Fall. Unterdessen haben Sempers Leute den Diebstahl aus dem Büro des toten Buchhalters bemerkt. Bei ihrer Jagd nach Gregor Steinmann kennen sie keine Gnade. Um Lucky zu schützen, entschließt sich Gregor, die Flucht ohne seinen Sohn fortzusetzen. Sabrina hat an diesem Abend ein Date. Sie erwartet eigentlich eine Chatroom-Bekanntschaft, mit der sie zu Hause einen Aperitif nehmen und dann in einem Edel-Restaurant essen gehen will. Doch bevor es dazu kommt, wird ihr von dem Kiez-Anwalt Manthey ein kleiner Junge gebracht, den sie noch nie zuvor gesehen hat - Lucky. Manthey bittet Sabrina, nur für ein paar Stunden auf Lucky aufzupassen, ohne ihr die wahren Hintergründe zu erklären. Unterdessen versucht Gregor an dem einzigen Ort unterzutauchen, der vor Sempers Leuten sicher zu sein scheint: dem KK 15. Dort legt er ein Geständnis ab, wonach er am Überfall auf den Geldtransport beteiligt war. Lucky hat Sabrinas Verehrer schnell vergrault. Nun sitzt er selbst mit der Kriminalkommissarin in dem Edel-Restaurant. Als sie hier von Sempers Leuten entdeckt werden, beginnt für Sabrina der richtig ungemütliche Teil des Abends... Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina) Petra Kleinert (Ellen) Gerhard Garbers (Jensen) Jockel Tschiersch (Dilba) Konstantin Graudus (Mike) Jürgen Janza (Ahlers) Matthias Fuchs (Manthey) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Peter F. Bringmann Drehbuch: Norbert Eberlein, Peter F. Bringmann Kamera: Michael Faust Musik: Paul Vincent Gunia