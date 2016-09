ProSieben 03:50 bis 04:10 Comedyserie Malcolm mittendrin Verliebt in ein Auto USA 2005 Merken Lois ist außer sich: Ihr Friseur hat die Preise dreist erhöht. Deswegen hat sie den Laden mit einer unfertigen Frisur verlassen und Hal kommt nun die Aufgabe zu, ihre Haare zu retten. In der Zwischenzeit schafft sich Malcolm ein neues Auto an. Aber obwohl er damit alles andere als zufrieden ist, kann er nicht loslassen und riskiert so einiges In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Rose Abdoo (Margie) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Peter Lauer Drehbuch: Alex Reid Kamera: Mike Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12