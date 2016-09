Sat.1 23:00 bis 00:00 Magazin Focus TV - Reportage Prosit, bis der Arzt kommt! - Notdienst in der Wiesn-Klinik D 2016 16:9 HDTV Merken Die Münchner Uniklinik befindet sich direkt neben der Theresienwiese. Während des Oktoberfestes haben die Ärzte und Schwestern in der Notaufnahme alle Hände voll zu tun: Ununterbrochen werden Volltrunkene und Verletzte eingeliefert. Mindestens so wichtig wie das medizinische Personal sind die Reinigungskräfte und die Sicherheitsleute - sie schützen das Personal vor Übergriffen und unterbinden Rangeleien. "FOCUS TV Reportage" ist hautnah beim "Wiesn-Wahnsinn" dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian Fischer-Fabian Originaltitel: Focus TV - Reportage