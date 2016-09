Sat.1 20:15 bis 22:00 Komödie Undercover küsst man nicht D 2016 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Simon arbeitet für einen Lebensmittelkonzern. Hier ist er für die Sicherheit und den Datenschutz des Unternehmens zuständig. Auch in seinem Privatleben ist ihm Sicherheit sehr wichtig. Als er die quirlige Kantinenkraft Lea kennenlernt, hält er sie zunächst für eine Spionin, die es auf Betriebsgeheimnisse abgesehen hat. Simon will Lea überführen, doch dann verliebt er sich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Bartholomäi (Simon Brückner) Natalia Belitski (Lea Staub) Reiner Schöne (Schilinski) Maja Beckmann (Niki) Marc Ben Puch (Hardy Fechner) Christine Prayon (Nina Spreiz) Christian Koch (Mertens) Originaltitel: Undercover küsst man nicht Regie: Jan Haering Drehbuch: Jan Haering, Julia C. Kaiser Kamera: Lukas Steinbach Musik: Andi Pfeiffer Altersempfehlung: ab 12