Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2009

Florian soll Nadine erstochen haben, nachdem sie ihm gedroht hatte, dafür zu sorgen, dass er aus der Berufsschule fliegt. Dass die Tatwaffe bei ihm gefunden wurde, macht ihn zum Verdächtigen. Doch er gibt vor, am Tatabend betrunken gewesen zu sein und zur Tatzeit längst geschlafen zu haben. Hat er sich erst nach der Tat betäubt oder wurde Nadine Opfer ihrer besten Freundin Jana? Sie soll in Nadine verliebt gewesen sein, was nicht auf Gegenseitigkeit beruhte ...