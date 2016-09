ProSieben 20:15 bis 20:45 Trickserie Die Simpsons Wege zum Ruhm USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lisa ist sich ganz sicher, dass sie aus dem Erfinder-Wettbewerb der Schule als Siegerin hervorgeht. Umso größer ist die Enttäuschung, als sie verliert. Dann hört Lisa die Geschichte über die geniale Amelia Vanderbuckle, die vor 200 Jahren in Springfield lebte und schließlich in der Psychiatrie landete. Zusammen mit Bart macht sich Lisa auf Spurensuche In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christoph Jablonka (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Michael Ferris Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12