taff Ostens gefährlichste Orte / Verjüngungs-Gadgets D 2016 Aus dem Osten Deutschlands kommen bekannte Politiker wie Angela Merkel, hier haben auch die meisten Schüler einen qualifizierten Schulabschluss. Laut Statistik werden hier aber auch knapp eine Million Straftaten pro Jahr begangen. Unter anderem die Nähe zu Polen und Tschechien lockt unzählige Kriminelle an und macht die neuen Bundesländer zu Kriminalitätshochburgen. "taff" hat sich in Leipzig, Magdeburg, Dresden und Erfurt umgesehen. Und: Verjüngungs-Gadgets Moderation: Daniel Aminati, Annemarie Carpendale