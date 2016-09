ProSieben 13:20 bis 13:50 Comedyserie Two and a Half Men Nadeln in den Ohren USA 2006 2016-09-28 06:40 16:9 HDTV Merken Charlies Stalkerin Rose will angeblich nach London ziehen. Doch Charlie glaubt ihr kein Wort, als sie ihm von den Plänen erzählt. Offenbar meint sie es aber diesmal wirklich ernst - und Charlie kommt mächtig ins Grübeln In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Allison Janney (Beverly) Rebecca McFarland (Leanne) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman